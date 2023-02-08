Borsa, felaketin üçüncü gününde kapandı!

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Büyük acının yaşandığı süreçte işlemlerin devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Borsa cuma kapanışından bu yana yüzde 16,24 değer kaybetti. Analistler hem yatırımcı hem de şirketler nezdinde büyük mağduriyetler yaşandığını vurguluyor. Borsanın ne kadar süre kapalı kalacağı açıklanmadı.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert değer kayıpları sebebiyle, bugün iki kez devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı düşüşle başlarken, endeks açılışta yüzde 0,52 oranında düşüş ile 4 bin 4482 puan oldu. Sonrasında kayıplar derinleşti ve 10:12 itibarıyla borsa devre kesti. 10:42'de işlemler yeniden başladı ancak düşüşün hızını kesmemesiyle borsa açıldığı gibi yeniden devre kesti. Borsadan 11:01'de yapılan açıklama ile Borsa İstanbul işleme kapatıldı.

BIST 100 endeksi son işlemlerde yüzde 7,09 değer kaybı ile 4 bin 186 puanda bulunuyordu. Bankacılık endeksi de, yüzde 6,03 düşüşle 3 bin 464 puan seviyesinde hareket ediyordu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 500 ve 4 bin 400 seviyeleri destek, 4 bin 750 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bugünkü işlemler iptal edilebilir

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksinde cumadan bugün kapatılmasına kadar kayıp yüzde 16,24 olurken yatırımcıların en çok merak ettiği son günlerdeki işlemlerin iptal edilip edilemeyeceği oldu. Piyasa uzmanları VİOP’ta işlemler günlük yapıldığı için pazartesi ve salı günü yapılan işlemlerin çoktan hesaplara geçtiğini ve iptalinin mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak bugün yapılan işlemlerin iptal edilme olasılığı bulunuyor.

Spot piyasada ise işlemler T+2 gününde hesaplara geçtiği için yine pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen işlemlerin iptali zor görünüyor. Ama yine uzmanlar bugün yapılan işlemlerin kağıt üzerinde iptal edilebileceğini zaten çok işlem geçmediğini vurguladı. Uzmanlar aynı gün içinde bulunduğumuz için hem spotta hem vadeli işlemlerde bugünkü işlemlerin iptalinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Borsa yatırımcısının yüzde 10,3’ü deprem bölgesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10,32’si bölgede bulunuyor.

Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğü ise 56 milyar 186 milyon lira.

22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüş

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4 bin 505 puandan tamamladı. Borsa böylelikle, 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul’da dün de düşük işlem hacminin gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 56 ise, 4 milyar lira düzeyinde belirlendi.