Borsa güne yüzde 0,35 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, önceki kapanışa göre 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 2,98'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.