Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,43 değer kaybederek günü 4.501,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 3,17 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,91 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de borç limiti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, bankanın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını söyleyen analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını dile getirdi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt dışında Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını söyledi.