Borsa günü kayıpla tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul’da cuma günü başlayan ve dün de devam eden siyasi tarafta yaşanan gelişmeler oynaklığı artırıyor. Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’dan kalmasının ardından sert düşüşler yaşandı. Dün de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisiyle Borsa'da değer kazançlarını artırırken, Meral Akşener'in yeniden masaya dönmesiyle borsada alımlar arttı.

Ayrıca dün, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığının duyurulması da Borsa’yı destekledi.

Diğer tarafta, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanarak sürecin başlayacağını duyurdu. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Borsa İstanbul, bütün bu gelişmelerden sonra haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,86 yükselişle, 5 bin 438 puandan başladı. BIST 100 endeksi gün içerisinde kazançlarını yüzde 2'ye yakın artırırken, en yüksek 5 bin 497 puanı, en düşük ise 5 bin 420 puanı gördü. Sorasında değer kaybına yönelen endeks, günü yüzde 0,19 oranında düşüşle 5 bin 381 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde 5 bin 500 ve 5 bin 600 seviyeleri direnç, 5 bin 340 ve 5 bin 200 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izlerken, günü önceki kapanışın yüzde 3,45 üzerinde 5 bin 392 puandan tamamladı.