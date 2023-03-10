Borsa, günü yüzde 1'in üzerinde kayıpla tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5 bin 396 puana geriledi. BIST 100 endeksi, sonrasında da aşağı yönlü eğilimini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 453 puanı, en düşük 5 bin 375 puanı gördü. Endeks gün sonunda yüzde 1,13 oranında düşüşle 5 bin 384 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi, gün boyu borsadan pozitif ayrışırken, en yüksek 5 bin 262 puanı gördü. Kapanışta ise, yüzde 0,39 yükselişle 5 bin 92 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesinin destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,14 artışla 5 bin 446 puandan kapandı.

Ereğli en çok düşen hisseler arasında

Temettü dağıtma alışkanlığı bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) dün, yatırım döneminde olduğunu belirterek bu yıl temettü dağıtmama kararı aldığını duyurması üzerine, şirketin hisseleri bugün en çok düşen şirketler arasında yer aldı. Borsadaki hisse kodu EREGL olan ERDEMİR, günü yüzde 5,17 oranında düşüşle 40,76 liradan tamamladı.

Seçim 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından bu yana belli olan ancak resmi olarak ilan edilmeyen seçimin erkene alınması kararını, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı şeklinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair kararnameyi imzalamasının ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.