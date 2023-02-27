Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü

EKONOMİ / İSTANBUL

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,35 yükselişle 5 bin 76 puanda hareket etti. Endeks sonrasında değer kaybına yönelerek 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 5 bin puan seviyesinin altını test etti. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 84 puanı görürken, en düşük ise 4 bin 980 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi, saat 11:43 itibarıyla yüzde 0,84 oranında düşüşle 5 bin 13 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi güne, yüzde 1,21 oranında yükselişle 4 bin 105 puandan başladı. Şu dakikalarda ise yüzde 0,40 oranında yükselişle 4 bin 73 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan 5 bin 50 ve 5 bin seviyeleri destek, 5 bin 100 ve 5 bin 150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,54 değer kaybederek günü 5 bin 58 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Bu hafta yurt içinde büyüme, enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi.