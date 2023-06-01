İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin geride kalmasından sonra, yurt içi piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü, kur ve altın tarafında rekorlarla başladı.

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,03 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı. Kur, saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 20,7763 TL'de işlem gördü.

Euro/TL tarafında da rekor serisi devam ediyor. Euro, sığ piyasada 22,6666 TL'ye kadar çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, şu dakikalarda yüzde 0,25 artışla 22,3129 TL'de hareket ediyor.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan değer kazancının etkisiyle tüm zamanların rekor seviyesini 1327 TL'ye yükseltti. Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan Gram altın, saat 10.22 itibarıyla yüzde 0,37 kayıpla 1307 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1967 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,28 değer kaybıyla 1957 dolarda hareket ediyor.

Borsa İstanbul 5000 puanı aştı

4 işlem günü üst üste pozitif kapanış yapan Borsa İstanbul, dün günü kayıpla tamamlarken; yeni güne yükselişle başladı. Borsada sonrasında yükseliş hızlanırken; BIST 100 endeksi, psikolojik seviye olan 5000 puanın üzerini gördü.

BIST 100 endeksi, 4928-5007 bant aralığında hareket ederken, saat 11.16 itibarıyla yüzde 2,43 artışla 5005 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, yüzde 3,76 yükselişle 4439 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,85 oranında yükselişle 4928 puanda hareket ederken; Bankacılık endeksi ise, güne yüzde 1,20 artışla 4329 puandan başlamıştı.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ve İş Bankası (C) oldu.