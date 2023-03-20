Borsa İstanbul 5000 puanın altına indi
Borsa İstanbul 100 endeksi gün genelinde negatif bir seyir izlerken, akşam saatlerinde düşüş hızlandı ve endeks 15 işlem gününün ardından yeniden 5000 puanın altına sarktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlarken, bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2,85 oldu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaybederken, gün sonunda sırasıyla yüzde 2,85 ve yüzde 3,02 oranında düşüşle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5000 seviyeler destek, 5 bin 200 puan direnç konumuna bulunuyor.
Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 azalışla 5 bin 136 puandan kapanmıştı.
Gözler Fed'e odaklandı
Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.
Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.