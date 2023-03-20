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Borsa İstanbul 5000 puanın altına indi

Borsa İstanbul 100 endeksi gün genelinde negatif bir seyir izlerken, akşam saatlerinde düşüş hızlandı ve endeks 15 işlem gününün ardından yeniden 5000 puanın altına sarktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlarken, bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2,85 oldu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul 100 endeksi, gün genelinde düşüş eğilimli hareket ederken, akşam saatlerine doğru kayıp hızlandı ve endeks 27 Şubat'tan sonra ilk defa 5000 puanın altını gördü.
 
Endeks, güne değer kaybıyla başladı. Gün içerisinde en yüksek 5 bin 137 puanı, en düşük 4 bin 971 puanı gördü. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 3,13 oranında düşüşle 4 bin 975 puan oldu.
 
BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5 bin 119 puana gerilemişti.
 

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaybederken, gün sonunda sırasıyla yüzde 2,85 ve yüzde 3,02 oranında düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5000 seviyeler destek, 5 bin 200 puan direnç konumuna bulunuyor.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 azalışla 5 bin 136 puandan kapanmıştı.

Gözler Fed'e odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

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