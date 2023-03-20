Borsa İstanbul 5000 puanın altına indi

Borsa İstanbul 100 endeksi, gün genelinde düşüş eğilimli hareket ederken, akşam saatlerine doğru kayıp hızlandı ve endeks 27 Şubat'tan sonra ilk defa 5000 puanın altını gördü.

Endeks, güne değer kaybıyla başladı. Gün içerisinde en yüksek 5 bin 137 puanı, en düşük 4 bin 971 puanı gördü. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 3,13 oranında düşüşle 4 bin 975 puan oldu.