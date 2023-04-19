Borsa İstanbul 5000 puanın altını gördü

Borsa İstanbul 5000 puanın üzerinde tutunamayarak, psikolojik seviye olarak da görünen önemli seviyenin altına sarktı. BIST 100 endeksi böylelikle 10 Nisan'dan bu yana ilk defa 5000 puanın altına gerilemiş oldu. Endeks gün içerisinde en yüksek 5045 puanı, en düşük ise 4986 puanı görürken; saat 12.13 itibarıyla yüzde 0,63 oranında düşüşle 4988 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,66 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5026 puana çıkmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,28 ve yüzde 0,57 oranında düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5050 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 5018 puandan kapatmıştı.

Fed'in şahin duruşu beklenenden uzun sürebilir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Fed üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde hala yüksek seyrettiğine işaret eden son verilerin ardından faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını bildirdi.