Borsa İstanbul 5000 puanın üzerinde

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5 bin 78 puana yükseldi. Endeks haftanın son işlem gününde 5000 puanın üzerinde hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 103, en düşük ise 5 bin 68 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 10:27 itibarıyla yüzde 0,69 oranında yükselişle 5 bin 96 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,26 ve yüzde 0,45 yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,90'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5000 seviyesi destek, 5 bin 100 ve 5 bin 200 puan direnç konumuna bulunuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 5 bin 61 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.