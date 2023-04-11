Borsa İstanbul 5000 puanın üzerinde

Borsa İstanbul, son iki işlem gününde 5000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, haftanın ikinci işlem gününde de 5000 puanın üzerinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,47 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5 bin 110 puana çıktı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 143 puanı, en düşük 5 bin 91 puanı görürken; saat 13:16 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 5 bin 108 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,41 yükseliş ve yüzde 0,08 düşüşle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5150 ve 5200 seviyeleri direnç, 5050 ve 5000 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5 bin 92 puandan kapatmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.