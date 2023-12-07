Borsa İstanbul dalgalandı: Bankalarda hareketli seans

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da, dün 8000 puanın üzerinde tutunamayınca satış baskısı ağırlık gösterdi ve günü yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla tamamladı; borsa bugün ise, ağırlıklı olarak negatif tarafta hareket ederken, günü yükselişle tamamladı. Dün günü pozitif tarafta tamamlayan bankacılık endeksi, bugünkü işlemlerde değer kaybını yüzde 4'ün üzerine kadar taşıdı.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,16 değer kazanarak 7867 puandan başlarken; 7747 - 7978 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 1,58 primle 7978 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Gün sonunda ise sırasıyla, yüzde 1,65 düşüş ve yüzde 1,51 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 7980 seviyeleri direnç, 7810 ve 7760 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybıyla 7855 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan, dün Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirirken, Resmi Gazete'deki karara göre SASA Polyester'in Adana'daki yatırımlarına ilişkin devlet yardımı revize edildi.