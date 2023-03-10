Borsa İstanbul değer kaybında

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5 bin 396 puana geriledi. BIST 100 endeksi, sonrasında da aşağı yönlü eğilimini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 438 puanı, 5 bin 381 puanı gördü. Endeks saat 10:39 itibarıyla yüzde 0,46 oranında düşüşle 5 bin 421 puanda işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla 1,00 yükselişle ve 0,21 oranında düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesinin destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,14 artışla 5 bin 446 puandan kapandı.

ABD tarım dışı istihdam verisi kritik

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.