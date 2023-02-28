Borsa İstanbul değer kazancında

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 31,86 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5 bin 229 puana yükseldi. Endekste sonrasında da değer kazancı devam ederken, saat 10:26 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 5 bin 220 puan seviyesinde harehet etti. Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 237 puanı, en düşük ise 5 bin 203 puanı gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34'le taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,81'le orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 250 ve 5 bin 340 seviyeleri direnç, 5 bin 150 puan destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 2,74 artışla 5 bin 197 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini kaydetti.