Borsa İstanbul devre keserek başladı

Şenay ZEREN

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar sayılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde 192 bin 214 sandıktan 192 bin 108 tanesinin açıldığını belirtirken, yurt dışında 9 bin 594 sandıktan 8 bin 65’inin açıldığını söyledi. Yener, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Piyasalara döndüğümüzde ise, seçim öncesi son işlem gününü Borsa İstanbul, yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yüzde 9 değer kazanırken, volatil seyriyle dikkat çeken bankacılık endeksi yüzde 26 yükseldi.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta son işlemlerde 19,5640 seviyesinde bulunurken; Euro/TL de 21,2405 seviyesindeydi. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarındaki fiyatlamalara bakıldığında, dolar/TL’de cuma günü makas farkı 2,27 TL'ye ulaşmıştı.

Türkiye piyasaları için önemli olan haftayı gram altın, 1264 lira seviyesiyle bitirmişti.

Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul, seçim öncesi volatil bir haftayı geride bırakırken, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası ilk tepki olarak değer kaybetti. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,38 düşüşle, 4489 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde, yüzde 9,54 kayıpla 4554 puanda hareket etti.

Borsada düşüşün yüzde 5'i aşması sonrası devre kesici çalışıken; işlemler 10:25 itibarıyla yeniden başladı. BIST 100 endeksi saat 10.33 itibarıyla, yüzde 4,71 düşüşle 4569 puandan işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 9,24 oranında kayıpla 4570 puanda hareket etti.

En çok işlem gören hisse senetleri; Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, CW Enerji, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ oldu.

Uzmanlar, seçimlerin 2. tura kalabilme ihtimali sonrası belirsizliğin ortadan kalkmamasıyla Borsada satış baskısının yaşanabileceğinin altını çiziyor ve önümüzdeki iki haftanın volatilite yüksek bir seyirde ilerleyebileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda, Borsa İstanbul’da yabancı payı 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

Kurlarda seçim sonuçlarına ilk tepki

Tarihi seçim sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının açık olmadığı sıralarda uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 19,58 TL'de hareket ederken, sonrasında 19,38-19,64 bandında işlem gördü. Kur, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 19,6402 seviyesindeydi.

Euro/TL ise, en düşük 21,21; en yüksek 21,57 seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,64 oranında değer kazancıyla 21,3470 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da aynı dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1272 lirada işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'leri 6 ayın zirvesine tırmandı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ikinci tura kalmış gibi görünen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından keskin yükselerek altı ayın zirvesine tırmandı.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS, cuma gününe kıyasla 98 baz puan artışla 603 baz puana yükseldi. S&P Global Market Intelligence bunun, 2022 Kasım ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Türkiye’nin CDS'i geçtiğimiz hafta, 5 ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.

Önümüzdeki iki haftada volatil bir piyasa bizi bekliyor

Filiz Eryılmaz -ALB Yatırım Başekonomisti

Piyasanın en istemediği sonuçla karşı karşıyayız. Şu anki sonuçların Borsa üzerindeki etkilerini iki ayaklı değerlendirmek isterim. İlki Başkanlık sisteminin ikinci tura kalmış olması, diğeri de piyasanın şimdiye kadar hiç fiyatlamadığı meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması.

Seçimlerin ikinci tura kalmış olması nedeniyle belirsizliğin hala devam ediyor olması, bugün Borsada bir satış baskısı yaratacaktır. İkinci olumsuz durum Başkanlık sonuçları itibarıyla baktığımızda, piyasalarda geçen hafta bir hareket gördük. Özellikle perşembe ve cuma bu hareket çok daha güçlüydü. Dünyaca ünlü büyük bir yabancı fonun Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını varsayarak yükselecek olan hisselerde pozisyonlanması ki bu hisseler ağırlıklı olarak bankacılık ve holding hisseleriydi. Bu haber akışıyla küçük yatırımcının ağırlıklı olarak Millet İttifakı adayının kazanacağı ve bu hisselere yönelik pozisyonlanma yapmış olması, bugünkü Borsa üzerindeki satış baskısının bir diğer önemli sebebi olacak.

Biz bugün aşağı yönlü bir açılışla başlayacağız. Şu çok kritik olacak: Geçen hafta ‘Olurda Kılıçdaroğlu kazanırsa' varsayımı üzerine yapılan pozisyonlanmalar panik bir şekilde kapatılırsa aşağı yönlü sert hareket çok daha güçlü olur. Önümüzdeki iki haftada volatil bir piyasa bizi bekliyor olacak.

Algılamalar nereye kayıyorsa Borsada oraya kayabilir

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda seçimin ikinci tura kaldığı anlaşılıyor. Bu piyasalar için ekstra 15 gün daha belirsiz demek. Dolayısıyla önümüzdeki 9 iş günü daha açık kalacak piyasalarda dalgalı bir seyir görmemiz mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Sabah açılışta seçimin netlik sağlanamamasının vereceği baskıyı net bir şekilde gördük.

Borsa güne devre keserek başladı. Dolayısıyla seçimin ilk turda bittiğine ilişkin coşkulu fiyatlamanın gerisinde bir açılış oldu. Geçen hafta Muharrem İnce’nin seçimden çekildiğini açıklamasının ardından yaşanan yüzde 7’nin üzerindeki iyimser havanın yüzde 1.3’ü cuma günü geri alınmıştı. Bugün de diğer kısmı geri alınacak gibi görünüyor.

Kurda henüz yukarı yönlü sert bir hareket yok. Yatay yukarı yönlü seyrin sürdüğünü söylemek mümkün. Buna karşın CDS puanımızda hafif yükseliş var. Burada da iyimserliğin geri alındığını söylemek mümkün. 2. Tur olan 28 Mayıs’a kadar yaşanabilecek siyasi gelişmelerden borsa endeksi etkilenebilir. Bir nevi algılamalar nereye kayıyorsa Borsada oraya kayabilir.

Kısa vadeli bakan yatırımcı için zor bir 15 gün olacaktır. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Bir miktar nakitte kalmak bu dönemde faydalı olabilir görüşündeyiz. Siyasi iklim sertleşmediği sürece 4370 desteğinden alımlar gelebilir ancak alımların güçlü bir yükselişi destekleyebilecek nitelikte olmasını beklemem.

Yurt içi piyasa yön bulmak için hayli zorlanacak

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde, yurt içi piyasa iki hafta sürecek belirsizlik ortamında yön bulmak için bir hayli zorlanacak. Bu belirsizlik ortamında da özellikle küresel makro gelişmelerin etkisi altında kalacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönemde küresel makro ekonomik gelişmeleri daha önce hiç olmadığı kadar yakından takip etmek gerekli.

15 Mayıs haftasında bir çok Fed yetkilisinin konuşmaları, 19 Mayıs Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve 22 Mayıs haftasının son işlem günü yine ABD’den gelecek tüketim harcamalarına ilişkin veriler ABD dolar endeksinde önemli hareketlenmeler yaratacaktır.

Bu gelişmeler de dolar/TL kuru ve gram altın üzerinde kalıcı etkiler bırakacaktır. Gram altında daha önceleri yine net olarak bahsetmiş olduğum 1400TL hedefini korurken, dolar/TL kurunda da oynaklığın daha da artacağını ve son bir ayda yaşanan artıştan daha fazla bir oranda artışın bu iki haftalık süreçte görüleceğini düşünüyorum. 22 Mayıs haftasında TCMB faiz kararı var. İkinci tur seçim öncesinde Merkez Bankası’ndan herhangi bariz bir söylem değişikliği beklemiyorum.

TL varlıklar açısından sıkıntılı süreç devam edebilir

Rıdvan Baştürk - Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Dün yapılan seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.tura kalacak. Mevcut durumda Erdoğan yüzde 49.39, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.97 oya sahip. Oğan ise oyların yüzde 5.20’sini alıyor.

Mecliste de Cumhur ittifakının önemli bir üstünlük sağladığını görmekteyiz. Tabii süreç ne getirir bilinmez fakat ikinci turda Erdoğan’ın seçimi kazanması yüksek ihtimal gözüküyor.

Piyasa fiyatlamasına baktığımızda dolar kurunda önemli bir hareketin olmadığını söyleyebiliriz. TCMB kuru ile banka ve Kapalıçarşı fiyatları arasındaki fark dolar kurunu analiz etmeyi zorlaştırıyor. Borsa tarafında ise, geçen hafta Kılıçdaroğlu’nun lehine yönelik gelen anketler neticesinde sert yükselişler görmüştük. Fakat mevcut sonuçlar neticesinde borsada özellikle bankacılık endeksinde taban fiyatlamalar söz konusu. Para politikasında gerçekçi yaklaşımlara dönülmediği sürece TL varlıklar açısından sıkıntılı süreç devam edebilir.

Seçim öncesinde 500 baz puan altına inen CDS'ler seçimin ikinci tura kalmasının etkisiyle 600 baz puan üzerine yükseldi.