Borsa İstanbul düşüşe yöneldi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4 bin 931 puana yükseldi. BIST 100 endeksi sonrasında düşüş eğilimine yönelirken, gün içerisinde en yüksek 4 bin 944 puanı, en düşük ise 4 bin 892 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 10:18 itibarıyla yüzde 0,18 oranında düşüşle 4 bin 898 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 0,25 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 1,09'la spor oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaydederek 4.906,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4 bin 870 ve 4 bin 800 seviyeleri destek, 5000 ve 5 bin 100 puan direnç olarak bulunuyor.

Küresel piyasalar pozitif

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü vurguladı.