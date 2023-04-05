Borsa İstanbul eksiye döndü

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlarken, dört işlem günü aradan sonra bugün 5000 doların üzerine çıktı ve en yüksek 5 bin 28 puanı gördü. Ancak akşam saatlerine doğru negatif tarafa geçti. Endeks, gün içerisinde en düşük ise 4 bin 919 puanı görürken; günü yüzde 1,29 oranında düşüşle 4 bin 919 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 12,90 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 4 bin 997 puana yükselmişti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 2,26 ve yüzde 1,34 oranında düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5050 ve 5150 seviyeleri direnç, 4900 ve 4850 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3 değer kazanarak 4 bin 984 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.