Borsa İstanbul geriliyor

Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5 bin 244 puana geriledi. BIST 100 endeksi sonrasında dalgalı bir seyirde hareket ederken, gün içerisinde en yüksek 5 bin 298 puanı, en düşük ise 5 bin 195 puanı gördü. Endeks, saat 13:47 itibarıyla yüzde 0,30 oranında düşüşle 5 bin 245 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,15 azalışla 5 bin 261 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.