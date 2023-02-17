Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da dün yüksek oynaklık seyrederken, yüzde 7,5 civarında bir marj oluştu. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 1,42 yükselişle 4 bin 937 puandan başladı. Endeks sonrasında yönünü yukarı çevirirken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 50, en düşük ise 4 bin 897 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 10:33 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 5 bin 29 puanda işlem görüyor.

Açıışta bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 1,44 geriledi. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,87 yükselişle ve yüzde 0,11 düşüşle hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 750 puanın destek, 5 bin ve 5 bin 200 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 1,17 değer kazanarak 5 bin 8 puandan tamamlamıştı. Endeksi, önceki kapanışa göre 58 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.