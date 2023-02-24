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Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul dün günü yükselişle tamamlarken, yeni güne de yüzde 0,04 değer kazancıyla başladı.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), dün günü değer kazancıyla tamamlarken, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,04 yükselişle 5 bin 88 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise güne, yüzde 0,05 düşüşle 4 bin 126 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, teknik açıdan 5 bin 100 ve 5 bin 250 seviyeleri direnç, 5 bin ve 4 bin 800 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün günü yüzde 0,29 değer kazanarak 5 bin 86 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise, 68,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.