Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), dün gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde primli seyrederken, günü yatay seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,27 oranında yükselişle 5 bin 163 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise açılışta yüzde 0,04 düşüşle 4 bin 65 puanda hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 seviyesi direnç, 5 bin 100 ve 5 bin puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak günü 5 bin 149 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.