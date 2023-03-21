Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4 bin 986 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 19 puanı, en düşük ise 4 bin 890 puanı gördü. Endeks kapanışta yüzde 1,38 oranında düşüşle 4 bin 906 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 1,16 oranında geriledi.

BIST 100 endeksinde 4 bin 950 ve 4 bin 870 seviyeleri destek, 5000 ve 5 bin 100 puanı direnç konumuna bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,13 ile 7 Şubat'tan bu yana en sert düşüşünü kaydederek günü 4 bin 975 puandan tamamladı.

Fed faiz kararını yarın açıklayacak

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.