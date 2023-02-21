Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

İSTANBUL EKONOMİ

Borsa İstanbul dün günü yükselişle tamamlarken, haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta yüzde 0,03 yükselişle 5 bin 150 puanda hareket etti. Endeks, gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde değer kazancı sağlarken; en yüksek 5 bin 264 puanı, en düşük 5 bin 136 puanı gördü. Günü ise, yüzde 0,01 oranında yükselişle 5 bin 149 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi ise, güne yüzde 0,34 oranında yükselişle 4 bin 110 puandan başlarken; kapanışta yüzde 1,41 oranında düşüşle 4 bin 66 puanda hareket etti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 5 bin 200 ve 5 bin 250 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 ve 5 bin puanın destek konumunda bulunduğunu belirtti..

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün günü yüzde 2,43 değer kazanarak 5 bin 148 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürüyor

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.