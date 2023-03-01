Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5 bin 258 puana yükseldi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 350 puanı, en düşük ise 5 bin 253 puanı gördü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 oranında yükselişle 5 bin 322 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 340 puan direnç, 5 bin 200 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kayderken; kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,17 yükselişle 4 bin 400 puanda, holding endeksi ise yüzde 2,74 oranında değer kazancıyla 4 bin 825 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,77 artışla 5.237,33 puandan tamamladı.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin'de ekonomik aktivitenin COVID-19 salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahının canlı kalmasını sağladığını söyledi.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2024 için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.