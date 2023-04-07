Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul, günün genelinde pozitif bir seyir izledi. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 4 bin 955 puanı, en düşük 4 bin 899 puanı görürken; günü yüzde 0,24 oranında yükselişle 4 bin 945 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi ise, kapanışta yüzde 0,10 oranında düşüşle 5 bin 408 puanda işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiği belirtilirken; bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değinildi.