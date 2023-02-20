Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,49 yükselişle başlarken; Bankacılık endeksi de açılışta değer kazancında hareket etti.
Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 yükselişle 5 bin 51 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 0,62 değer kazancıyla 4 bin 140 puanda hareket etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 750 puanın destek, 5 bin 200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.
Borsa İstanbul 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,36 değer kazanarak 5 bin 26 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.