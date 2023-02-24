Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), dün günü değer kazancıyla tamamlarken, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. BIST 100 endeksi, açılışta, yüzde 0,04 yükselişle 5 bin 88 puanda hareket ederken; sonrasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks, gün içerisinde 5 bin 54 puan ile 5 bin 114 puan arasında işlem gördü. BIST 100 endeksi , günü yüzde 0,54 oranında düşüşle 5 bin 58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi ise güne, yüzde 0,05 düşüşle 4 bin 126 puandan başlarken; kapanışta yüzde 1,73 oranında düşüşle 4 bin 56 puana hareket etti.

BIST 100 endeksi, teknik açıdan 5 bin 100 ve 5 bin 250 seviyeleri direnç, 5 bin ve 4 bin 800 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün günü yüzde 0,29 değer kazanarak 5 bin 86 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise, 68,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.