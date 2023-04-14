Borsa İstanbul haftayı negatif tamamladı

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,82 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5 bin 143 puana çıktı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 176 puanı, en düşük 5 bin 92 puanı görürken; kapanışta yüzde 0,83 oranında düşüşle gün içi en düşük seviye olan 5 bin 92 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Günü ise, sırasıyla yüzde 1,59 ve yüzde 0,89 oranında düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5200 ve 5250 seviyeleri direnç, 5100 ve 5050 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybıyla günü 5 bin 135 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalar pozitif

Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrettiğini belirtti.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini aktardı.

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.