Borsa İstanbul ikinci defa devre kesti

İSTANBUL (EKONOMİ)

Borsa İstanbul'da kayıpların yüzde 7'yi aşması üzerine ikinci kez devre kesici çalıştı. Saat 13:04 itibarıyla devre kesici çalışırken; işlemler 13:34'te yeniden başlayacak.

BIST 100 endeksi, devre kesicinin çalıştığı anda yüzde 7,01 oranında düşüşle 4 bin 584 puanda bulunuyor. Bankacılık endeksi ise, yüzde 6,41 oranında düşüşle 3 bin 762 puan seviyesinde...

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Saat 13:04:18 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama, 13:29:18'de eşleştirme yapılacak ve 13:34:18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 13:34:18'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 13:34:18'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 13:34:18'de yeniden başlayacaktır.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5 bin 100 ve 5 bin 150 seviyeleri direnç, 4 bin 750 puanın destek konumunda bulunuyor.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oldukça düşük işlem hacminin gerçekleştiği BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 4 bin 930 puandan tamamlamıştı.

Yukarı adım kuralı getirildi

Borsa İstanbul, endekste yaşanan yüzde 3 değer kaybı sebebiyle seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, yaşanan sert fiyat hareketliliğinin önüne geçebilmek için 2 Şubat'ta yaptığı duyuruyla yeni bir önlem getirmişti. Buna göre, günlük kayıp yüzde 3 veya üzerine taşınırsa, yukarı adım kuralı otomatik olarak çalışacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Saat 10:17:14 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.

Depo şartı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün akşam saatlerinde yeni ilke kararlarını duyurdu. Buna göre SPK tarfından, deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirilirken, açığa satış yasağının devam edeceğini, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının ise sonlandırıldığını duyurdu.

Rubenis Tekstil işlem görmeye başladı

Dün, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin işlem sıraları durdurulmuş, seans içerisinde SASA, Bossa ve Sanko’nun hisseleri yeniden işlem görmeye başlamıştı. Bugün de Borsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Rubenis Tekstil’in (RUBNS) işlem sırasının açıldığı duyuruldu.

Fed Başkanı Powell'ın konuşması kritik önemde

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.