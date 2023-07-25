Borsa İstanbul 'kararsız'

Borsa İstanbul, geçtiğimiz dört işlem gününde aralıksız değer kazancında ilerlerken, haftanın ikinci gününde dalgalı bir seyirde hareket ediyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanarak 6721 puana çıktı. Gün içinde 6618 - 6724 puan arasında hareket eden endeks, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,17 oranında düşüşle 6683 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,57 yükseliş ve yüzde 0,25 düşüşle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6800 ve 6900 seviyeleri direnç, 6600 ve 6500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 6695 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6807 puana taşımıştı.

Çin'in adımları takip ediliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrin sürdüğünü ifade ederek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Çin Politbüro'nun emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü vermesinin ardından pay piyasalarında risk iştahı arttı.