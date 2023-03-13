Borsa İstanbul kayba yöneldi

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 30,31 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5 bin 414 puana yükseldi. Endeks, sonrasında dalgalı bir seyir izlerken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 429 puanı, en düşük ise 5 bin 304 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 13:58 itibarıyla yüzde 0,71 düşüşle 5 bin 346 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,14 oranında ve yüzde 1,10 oranında düşüşle işlem görüyor. Merkez Bankası’nın cuma günü tüketici ihtiyaç kredilerini de menkul kıymet tesisi kapsamına alması ve ABD’li Silicon Valley Bank’ın batışıyla sabit faizli devlet tahvili riskinin daha fazla tartışılması ile bankacılık endeksi kayıplarını derinleştirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 5 bin 500 ve 5 bin 600 seviyelerinin direnç, 5 bin 340 ve 5 bin 200 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,13 azalışla 5 bin 384 puandan kapandı.

Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı beklemiyor

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının takip edileceğini kaydetti.