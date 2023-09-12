Borsa İstanbul kayba yöneldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün öğle saatine kadarki işlemlerde gün içi tarihi zirvesini yenilerken; öğleden sonra sert satıcılı seyre yöneldi. Bankacılık endeksindeki düşüş dün yüzde 5'i aştı. BIST 100 endeksi ise, günü yüzde 2,15 değer kaybıyla tamamladı. Dün öne çıkan başlıklar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da bulunuyordu. Şimşek yaptığı değerlendirmede, kredi ve kredi kartlarına yeni düzenlemeler getireceklerini belirterek, “Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız” dedi. Bu mesajlardan sonra borsada kayıplar derinleşti.

Uzmanlar, borsada dün yaşanan düzeltme hareketinin son dönemde ara ara yaşandığına ve tekrarlanabileceğine dikkat çekerken, düşüşlerin uzun soluklu olmasını beklemediklerinin altını çiziyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne, yüzde 0,35 değer kazanarak 8174 puandan başlarken, ilerleyen dakikalarda negatif tarafa geçti. 8094 ve 8239 bant aralığında bulunan endeks, saat 11.07 itibarıyla yüzde 0,40 düşüşle 8114 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi ise, güne yüzde 0,19 primle başlarken, sonrasında değer kaybına yöneldi. Endeks, şu dakikalarda yüzde 1,13 kayıpla 7737 puanda işlem görüyor.

Borsada en çok işlem gören hisse senedi Koza Altın olurken, onu sırasıyla Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Şişecam ve TÜPRAŞ izliyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 seviyesi direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.