Borsa İstanbul primli hareket ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 4 bin 997 puandan başlarken; sonrasında değer kazancına yöneldi.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,48 oranında yükseliyor.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21'le inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.
BIST 100 endeksinde 4 bin 900 ve 5000 seviyeleri destek, 5 bin 80 ve 5 bin 200 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak 5.001,06 puandan kapandı.
Gözler TCMB'de
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.