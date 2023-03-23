Borsa İstanbul primli hareket ediyor

BIST 100 endeksi a çılışta, önceki kapanışa göre 3,85 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4 bin 997 puana geriledi. Endeks sonrasında yönünü yukarı çevirirken, gün içerisinde en yüksek 5 bin 51, en düşük ise 4 bin 989 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 11:28 itibarıyla yüzde 0,55 oranında yükselişle 5 bin 28 puanda işlem görüyor.