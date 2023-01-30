Borsa İstanbul yeni haftada değer kaybında

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100 endeksi) açılışta, önceki kapanışa göre 9,24 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5 bin 201 puandan başlarken; sonrasında yönünü aşağı çevirdi. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5 bin 232 puanı, en düşük ise 5 bin 134 puanı gördü. Saat 11:06 itibarıyla ise, yüzde 0,17 oranında düşüşle 5 bin 181 puan seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 2,06 değer kazancında hareket ederken, Holding Endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,38 oranında düşüşte…

Piyasalarda kritik hafta

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 ve 5 bin 300 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 ve 5 bin puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.