Borsa İstanbul yeni haftada yükselişte

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yatırımcısına kaybettirirken, yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 22,50 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 5034 puana çıktı. Endeks yükselişini sürdürürken, gün içerisinde en yüksek 5076 puanı, en düşük ise 5022 puanı gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi, saat 16:18 itibarıyla yüzde 0,25 oranında yükselişle 5025 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5100 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,15 düşüşle ve yüzde 0,78 yükselişle işlem görüyor.

Perşembe günü arife günü olması nedeniyle saat 12.40'a kadar gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,97 altında 5012 puandan tamamladı.

Yoğun veri gündemi takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.