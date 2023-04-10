Borsa İstanbul yeni haftada yükseliyor

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlarken, sonrasında da değer kazancını sürdürdü. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4 bin 956 puana çıktı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5004 puanı, en düşük 4956 puanı görürken; saat 10:48 itibarıyla yüzde 1,35 oranında yükselişle 4 bin 991 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde yüzde 1,13 ve yüzde 1,32 yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4 bin 924 puandan kapatmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.