Borsa İstanbul yeniden 5000 puanın üzerinde

Borsa İstanbul dün kapanış saatine doğru yükselişini hızlandırırken, bugünkü işlemlerde dört gün aradan sonra yeniden 5000 puanın üzerine çıktı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 12,90 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 4 bin 997 puana yükseldi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 24 puanı, en düşük ise 4 bin 977 puanı görürken; saat 10:55 itibarıyla yüzde 0,49 oranında yükselişle 5 bin 8 puanda hareket ediyor.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,11 ve yüzde 0,15 oranında yükselişte işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5050 ve 5150 seviyeleri direnç, 4900 ve 4850 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3 değer kazanarak 4 bin 984 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.