Borsa İstanbul yeşile döndü

İSTANBUL/EKONOMİ

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar piyasalar üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürürken, Borsa İstanbul, haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Analistler, aşağı yönlü harekette yakın destek olarak 7600 seviyesinin; yukarı yönlü harekette ise 7800 seviyesinin izleneceğini belirtiyor. Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi oldukça yoğun olurken, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik mesajları, yurt içinde ise Perşembe günü açıklanacak 4. Enflasyon Raporu ve ve cuma günü açıklanacak enfasyon verileri takip edilecek.

7672 - 7786 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 11.16 itibarıyla yüzde 0,77 primle 7766 puanda bulundu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,15 düşüş ve 0,27 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7400 puan destek, 7830 ve 8000 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 7706 puandan tamamlamıştı.