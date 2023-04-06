Borsa İstanbul yön değiştirdi

Borsa İstanbul, yeni güne değer kazancıyla başlarken, öğleden sonra negatif tarafa yöneldi. BIST 100 endeksi, bugün içerisinde en yüksek 4 bin 970 puanı, en düşük 4 bin 893 puanı görürken; saat 16:19 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 4 bin 912 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 0,39 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 4 bin 920 puana çıkmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,29 düşüşle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kaybederek günü 4919 puandan kapatmıştı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.