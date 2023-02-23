Borsa İstanbul yükselişte

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 5 bin 57 puana gerilerken; sonrasında değer kazancına yöneldi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 93 puanı, en düşük 5 bin 44 puanı görürken, saat 10:36 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 5 bin 94 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 yükselirken, holding endeksi sınırlı düşüş kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 0,78 oranında değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5 bin 250 seviyelerinin direnç, 5 bin ve 4 bin 800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,5 altında 5 bin 71 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.