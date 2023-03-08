Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5 bin 378 puana geriledi. BIST 100 endeksi gün içerisinde dalgalı bir seyir izlerken, saat 17:15 itibarıyla yüzde 0,70 oranında yükselişle 5 bin 491 puanda hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 3,98 yükselişle 4 bin 906 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesi destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puan direnç konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,19 azalışla 5 bin 381 puandan kapandı.

Piyasalarda oynaklık sürebilir

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senato'sunda yaptığı açıklamalarında şahin tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı. Analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.