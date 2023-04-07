Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederken, ikinci yarıda da primli seyrediyor. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 4 bin 953 puanı, en düşük 4 bin 899 puanı görürken; saat 15:57 itibarıyla yüzde 0,65 oranında yükselişle 4 bin 945 puanda hareket ediyor.

Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,66 puan yükselişle işlem görüyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,68 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiği belirtilirken; bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değinildi.