Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul dün günü yataya yakın bir seviyeden tamamlarken; risk iştahı düşük devam ediyor ve işlem hacimleri oldukça azaldı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 değer kazanarak 7675 puandan başlarken; 7675 - 7701 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.16 itibarıyla yüzde 0,43 primle 7695 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,39 ve yüzde 0,75 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7780 seviyeleri direnç, 7600 ve 7520 puan destek konumunda bulunuyor.

CDS'te düşüş sürüyor

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek 356,5 baz puana indi. Türkiye'nin CDS primleri, yeni güne 357 puandan başladı.

Öte yandan, Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini duyurmasının ardından, BNP Paribas da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.