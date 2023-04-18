Borsa İstanbul yüzde 0,80 geriledi

Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, sonrasında bu seyrini koruyamayarak negatif tarafa geçti. Endeks gün içerisinde en yüksek 5105 puanı, en düşük ise 5011 puanı gördü. BIST 100 endeksi kapanışta yüzde 0,80 oranında düşüşle 5018 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,80 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5076 puana çıkmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 0,48 yükselişle ve yüzde 1,04 oranında düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5050 ve 5000 seviyeleri destek, 5150 ve 5200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybederek günü 5059 puandan kapattı.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de hem makroekonomik veri akışının hem de Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda yüzde 87 ihtimalle politika faizini 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını söyledi.

Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.