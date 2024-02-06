Borsa İstanbul zirvesini yeniledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günlük bazda tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; bugün de gün içi rekor serisine devam ediyor. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan'ın perşembe günü sunacağı yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle rekor seviye olan 8810 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 8851 puana çıkardı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,01 ve yüzde 0,13 primli seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8850 ve 8900 seviyeleri direnç, 8700 ve 8600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 8776 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 87784 puana taşıdı.