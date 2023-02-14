Borsa İstanbul'a BES desteği

İSTANBUL/EKONOMİ

Yaşanan deprem felaketinin ardından satıcılı tarafta seyreden Borsa İstanbul, yatırımcısına iki gün içerisinde yaklaşık yüzde 10 kaybettirmesiyle gündeme gelmişti. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardında borsa iki gün açık kalmış, gelen tepkiler ve sert satışlar yüzünden 8 Şubat tarihinde devre kesmesinin ardından işleme kapanmıştı.

Borsa İstanbul’un geç kapatılması sonucu oluşan kayıplar kamuoyunda 6 Şubat itibariyle bütün işlemlerin durdurulmasına yönelik bir talep oluşturmuş ancak Borsa İstanbul yalnızca 8 Şubat tarihli işlemlerin iptalini gerçekleştirmişti.

Küçük yatırımcıyı korumak amacıyla geçen yılın başlarından beri borsaya yönelik çeşitli tedbirler getirilmişti. Yaşanan felaketin ardından dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Alınan karara göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içerisinde bulunan “devlet katkı paylarının” hisse senedi ağırlıkları yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkartıldı.

BES sistemine yönelik yapılan yeni güncellemenin ardından, bunun borsaya ne kadar katkı sağlayacağı ise merak konusu.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10.02.2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon yatırımcının 355 milyar tasarrufu bulunuyor. Bu tutara ek olarak ise devletin, tasarruf sahiplerini teşvik etmek amacıyla onlara destek olarak sunduğu toplam 50 milyar TL bulunuyor.

Alınan karar bu 50 milyar TL’yi ilgilendiriyor. BES içerisinde bulunan 50 milyar TL’nin asgari olarak taşıması zorunlu olan yüzde 10 hisse senedi ağırlığı, dün resmi gazete yayımlanan bir kararla asgari yüzde 30 olarak değiştirildi. Yani 50 milyar TL’nin minimum yüzde 30’luk bir kısmı BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.

Değişiklik gelmeden önce asgari yüzde 10 olan hisse senedi payı, 50 milyar TL olan devlet katkısı tutarı içinde yaklaşık olarak 5 milyar TL’lik bir kısmı oluşturuyordu. Yapılan yeni güncelleme ile yüzde 30’a çıkan hisse ağırlığı, Borsa İstanbul’a bu taraftan mevcut rakamlar üzerinden en az 10 milyar TL daha girmesi anlamına geliyor.

Sistemden borsaya girmesi beklenen minimum 10 milyar TL’nin yılbaşından beri yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden borsaya ne kadar destek verebileceği ise bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük hacimlerin 670 milyar TL’ye kadar çıktığı Borsa İstanbul’a 10 milyar TL nakit para sokmanın ne kadar etki yaratabileceği henüz bilinmiyor. Ancak toplam pay senedi piyasasının değerinin 5 trilyon TL’ye yakın olduğunu varsaydığımızda, Borsaya girmesi beklenen tutar toplam piyasanın yalnızca binde 2’sini, halka açık kısmın ise binde 7’sini oluşturuyor.

Alımlar BİST-100’e oransal dağılırsa ne olur?

Her ne kadar hisse senedi piyasasına girmesi beklenen tutar toplam piyasa büyüklüğünün küçük bir kısmını oluşturuyor gibi gözükse de tutarın tamamı BİST-100 endeksinde bulunan şirketlerin, endeksteki ağırlıklarına göre dağıtılırsa, tablo daha pozitif bir hal alıyor. Ortalama olarak 10 milyar TL tutarındaki bir fonu BİST-100 endeksine dağıtmak, endekste yer alan şirketlerin halka açık paylarının ayrı ayrı ortalama olarak yaklaşık yüzde 1’inin alınabilmesi anlamına geliyor.

Uyum süresi çok kritik

Bireysel Emeklilik Sisteminde bulunanlara devletin verdiği katkının işletildiği fonlar, yeni düzenlemeye uymak için kısa bir süreye sahipler. Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, bu fonların hisse ağırlıklarını asgari yüzde 30’a çıkarmak için yalnızca 10 günleri (işlem günü değil) var. Bu tutarda bir fon BİST-100 endeksine, şirketlerin ağırlıkları baz alınarak dahil edilirse endeksi pozitif etkileyebilecek bir ihtimal ortaya çıkıyor. Üstelik fonların sahip olduğu kısa süre sebebiyle alış işlemlerinin hızlanarak, Borsa’da volatiliteyi kısmen arttırabileceğine de inanılıyor.

Örneğin Bist-100 endeksinde halka açık kısmın şirket değeri en fazla olan, bununla beraber endekste en yüksek ağırlığa sahip olan Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerine giriş, eğer tutar oransal olarak BİST-100 şirketleri arasında dağıtılırsa yaklaşık 765 milyon TL civarında gerçekleşecek. Yani şirketin halka açık kısmının yüzde 0,87’sinin bu fonlara yeni giren tutar ile satın alınması mümkün olabilecek.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sahip olduğu BES tasarruflarının varisleri tarafından alınması durumunda, devlet katkısı tutarında düşüşler meydana gelebilir. Hesaplamalar bu düşüleri gözardı ederek yapılmıştır.