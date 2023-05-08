Borsa İstanbul'da alıcılı seyir

Borsa İstanbul, üç haftadır aralıksız değer kaybını sürdürürken; yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 4433 puana çıktı. BIST 100 endeksi, 4450 puan ile 4374 puan arasında hareket ederken; saat 13.25 itibarıyla yüzde 0,70 oranında yükselişle 4431 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi teknik açıdan 4360 ve 4300 seviyeleri destek, 4500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kaybederek günü 4400 puandan kapattı.

ABD'de resesyon endişeleri azaldı

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.