Borsa İstanbul'da büyük kayıp

İSTANBUL / EKONOMİ

Hamas'ın askeri kanadının, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatmasıyla bölgede gerilim yeniden yükselirken; İsrail 'savaş hali' ilan etti. Yükselen jeopolitik risk ile piyasalarda fiyatlamalar değişti. Dolar/TL tarihinde ilk kez 28 TL'nin üzerini gördü. Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk işlem gününü kayıpla tamamladı. Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle 1673 liraya kadar yükseldi. Hafta boyunca jeopolitik tansiyonla ilgili haber akışları yakından takip edilecek. Uzmanlar ise, piyasalarda haber bazlı volatil hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti

Borsa İstanbul, yeni haftaya İsrail ve Filistin arasında yeniden yükselen tansiyonun etkisiyle negatif başlarken; gün boyu satıcılı bir seyir izledi. BIST 100 endeksinde kapanış saatine doğru kayıplar derinleşirken; endeks günü yüzde 3,21 değer kaybıyla 8193 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,05 azalış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 3,17 ve yüzde 3,58 oranında geriledi. Teknoloji endeksi dışında tüm endeksler düşerken; en çok kayıp yüzde 6,26 ile finansal kiralama faktoring endeksinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8250 ve 8100 seviyesi destek, 8400 ve 8550 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolar kuru 28 TL'yi aştı

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,11 TL'ye kadar yükselirken; piyasaların kapanış saati olan 17.30'da yüzde 0,45 primle 27,70 TL'de işlem gördü.

Euro kuru da, sığ piyasada 29,74 TL'ye kadar çıkarken; aynı dakikalarda yüzde 0,09 kazançla 29,24 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın 1673 liraya kadar yükseldi

Altının gram fiyatı, ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değerinde yaşanan artışla 1673 liraya kadar çıktı. Gram altın kapanış saatinde ise, yüzde 1,44 primle 1648 liradan alıcı buluyor.

Ons altın, geçtiğimiz hafta 1810 dolara kadar düşerken, bugünkü ilk işlemlerde 1855 dolara çıktı. Sarı madene İsrail-Filistin hattında tansiyonun yükselmesiyle, 'güvenli liman' etkisinin çalışmasından destek buldu.