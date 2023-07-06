Borsa İstanbul'da çifte rekor

Yurt içi piyasada hareketlilik hız kesmiyor. Borsa, dolar ve gram altın güne yeni zirvelerle başladı.

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde torba yasadaki vergi düzenlemeleri sonrası negatif ve pozitif tarafta dalgalı bir seyir izlerken, yeni güne rekorla başladı. BIST 100 endeksi, sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürürken, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 6207 puana taşıdı ve kapanış rekorunu da yenileyerek 6141 puana çıkardı.

Bankacılık endeksi ise, öğleden sonra düşüşe yönelerek borsadan negatif ayrıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 1,77 ve 0,08 kayıpla işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6200 ve 6300 seviyeleri direnç, 6000 ve 5900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar zirvesini yeniledi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,35 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,11 oranında düşüşle 26,0381 TL'de işlem gördü.

Euro kuru ise, gün içinde 28,6610 TL'ye kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,11 oranında kayıpla 28,2495 TL'de hareket ediyor. Euro'nun tarihi rekoru 28,8964 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altında tüm zamanların en yükseği

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi ve 1623,80 liraya yükseltti. Gram altın saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,62 oranında kayıpla 1595 lirada işlem gördü.

Borsada olumlu hava sürebilir ancak rakipleri çoğaldı

Baki Atılal - A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı

Atılal, yaptığı açıklamada, "Yılın ikinci yarısında en belirleyici etmenler, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliye politikaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rasyonaliteye geçme dönemi olarak baktıkları yılın ikinci yarısında yurt dışını da takip edeceklerini ifade eden Atılal, ancak yurt içinde atılacak adımların yabancı nezdinde kredibilitesinin ne olacağını görmeyi bekleyecekleri bir yarı olacağını belirtti.

Atılal, sene sonuna kadar yatırımcıların aklını kurcalayan birçok soru olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Para ve maliye politikaları ile yabancı hisse tarafına, tahvil tarafına, doğrudan yabancı yatırım tarafına ne ölçüde ilgi gösterecek ve normalleşme adımları devam edecek mi? Rezerv iyileştirme ne olacak? KKM süreci ne olacak? TCMB’nin faiz artırımları ne ölçüde devam edecek? TCMB’nin bankacılık sektörüne yönelik normalleşme adımları yeterli dereceye gelecek mi? Enflasyon görünümü ne olacak? TCMB’nin beklentisi nedir? gibi yurt içi piyasalara yönelik gelişmeler hem borsa hem kur hem de tahvil tarafını yönlendirecektir. Bizim beklentimiz tüm bu soru işaretlerinin cevaplarının ağırlıklı olarak TCMB enflasyon görünüm raporu ile birlikte ortadan kalkması yönündedir."

Döviz geliri yüksek şirketler için durum oldukça pozitif

Enver Erkan - Dinamik Yatırım Başekonomisti

Erkan, dolar kurundaki artış nedeniyle yılın ikinci yarısında döviz geliri sağlayan şirketler açısından durumun oldukça pozitif olacağını ifade etti.

Makro bazda, yeni ekonomi ekibinin, mayısta yapılan seçimlerin ardından kademeli olarak geleneksel politikalara dönüş sözü verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu geleneksel politikalara dönüş yaklaşımının, ekonomiye daha fazla öngörülebilirlik getirmesi ve piyasayı zorlaştıran müdahaleci düzenlemeleri rahatlatması yönünde ilerleniyor. Hiç şüphesiz finansal kesim ve reel sektör bu etkilerden memnun olacaktır. Dolayısıyla kurda yükseliş devam ederken, ortodoks politikaların bir yansıması olarak beklentilerdeki olumlulaşma hisse senetlerine de yansıyacaktır."

BIST 100 endeksi 7.800'ü görebilir

Dr. Tuğberk Çitilci - Trive Yatırım Araştırma Direktörü

Çitilci, 6.000 psikolojik seviyesini aşan BIST 100 endeksinin yukarı yönlü momentumuna devam ettiğini belirterek, "Endeks 100 için ilk etap olarak 6.500 seviyesini takip ediyoruz. 6.500 seviyesi sonrasında momentum seçici bir hareketle hisse özelinde devam edebilir ve 7.800 hedefi devreye girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurun yukarı yönlü hareketinin ihracatçı sektörleri pozitif etkilediğini ve "kur yukarı, borsa yukarı" yaklaşımının ralliyi desteklediğini ifade eden Çitilci, sektör endeksleri arasında ulaştırma, gıda ve giyim, perakende ve otomotivi izlediklerini bildirdi.