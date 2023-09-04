Borsa İstanbul'da çifte rekor

Borsa, tarihinde ilk kez geçen cuma 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken; bu seviyenin üzerinde yapılan kapanışların, endeksin 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması için önemli olduğu belirtiliyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8141 puan ile rekor seviyeden başlarken sonrasında da yükselişini sürdürerek gün içi zirvesini 8238 puana çıkardı. Endeks, gün sonunda yüzde 1,06 oranında artışla 8141 puanda hareket etti ve kapanış rekorunu da yenilemiş oldu.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 5'in üzerine kadar taşınırken; kapanışta yüzde 3,19 primle 7735 puanda bulundu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, İş Bankası (C), TÜPRAŞ ve Koza Altın oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar pozitif

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.